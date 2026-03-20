L'Honda Gold Wing 50th Anniversary, versione speciale della sua variante Tour, è stata oggetto di una prova dedicata. Questa moto rappresenta un modello celebrativo che marca i cinquant'anni di produzione. La versione Anniversary si distingue per dettagli estetici e funzionali pensati per i viaggi di lunga durata. La prova si è concentrata sulle caratteristiche che rendono questa moto un punto di riferimento nel segmento delle touring.

Cinquant’anni non sono un traguardo da poco nel mondo delle moto. E tra i pochissimi modelli a poter vantare una tradizione così lunga, peraltro senza smarrire mai la sua rilevanza, c’è l’ormai iconica Honda Gold Wing. La sua storia inizia infatti nel 1975 con la quadricilindrica GL1000, evolvendosi poi nel corso delle decadi per assurgere progressivamente al ruolo di regina del turismo su due ruote. La riverita ammiraglia del colosso nipponico è diventata infatti sempre più potente, sempre più tecnologica, sempre più lussuosa e, soprattutto, sempre più confortevole, guadagnandosi nel processo un folto seguito di ammiratori in tutto il mondo. L’attuale generazione, la sesta, è stata lanciata nel 2018 e la versione 50th Anniversary, lanciata lo scorso anno, ne rappresenta l’apice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda Gold Wing 50th Anniversary, la prova: Business Class su due ruote

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