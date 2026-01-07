La solidarietà viaggia su due ruote | i Senzafiato sostengono ANDOS Valdarno

La solidarietà si manifesta anche attraverso l’attività sportiva. I Senzafiato, gruppo di ciclisti di Arezzo, continuano a sostenere A.N.D.O.S. Valdarno, un'iniziativa che promuove la solidarietà e il supporto alle persone in difficoltà. La collaborazione si rinnova anche quest’anno, rafforzando l’impegno condiviso per una causa importante. Un esempio di come lo sport possa unire e generare un impatto positivo nella comunità.

Arezzo, 07 gennaio 2026 – Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione tra il gruppo di ciclisti “I Senzafiato” e l’associazione A.N.D.O.S. Valdarno, realtà impegnata a sostenere le donne che hanno affrontato un tumore al seno. Il gruppo di ciclisti amatoriali, particolarmente sensibile a queste tematiche, ha confermato la sua tradizione natalizia con una donazione di 500 euro, raccolti durante i numerosi ritrovi, pranzi, cene e pedalate organizzati nel corso dell’anno. La somma è stata consegnata all’associazione per sostenere i servizi di supporto, consulenze e iniziative rivolte alle donne operate di tumore al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

