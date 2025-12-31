Torna la Motobefana | solidarietà su due ruote per i bambini

Torna la Motobefana, l’iniziativa promossa dal Moto Club Mascalzone di Marcianise che unisce passione mototuristica e solidarietà. La quinta edizione invita i motociclisti a partecipare per sostenere i bambini meno fortunati, rafforzando il senso di comunità e condivisione. Un’occasione per vivere il territorio in modo responsabile, contribuendo a una causa importante con rispetto e semplicità.

Anche quest’anno il Moto Club Mascalzone di Marcianise rinnova il suo impegno verso la solidarietà con la quinta edizione della Motobefana, l’iniziativa che unisce la passione per le due ruote a un forte spirito di comunità. L’evento, realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

