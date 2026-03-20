Rasmus Hojlund si è affermato come il principale realizzatore del Napoli in questa stagione, contribuendo con circa un quarto dei gol totali della squadra. La sua presenza in attacco ha portato a numeri significativi, rendendolo il giocatore più prolifico tra i marcatori azzurri. La sua performance ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi mesi, Rasmus Hojlund ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio per la sua crescita esponenziale sotto la guida di Antonio Conte. L’attaccante danese, che gioca per il Napoli, è diventato il fulcro dell’attacco della squadra, responsabile di una percentuale significativa delle reti segnate. Analizzando le statistiche, risulta che Hojlund ha contribuito al 23% dei gol della squadra partenopea, un dato che evidenzia il suo ruolo cruciale nelle dinamiche offensive del club. Originario della Danimarca, Hojlund si è unito al Napoli con grandi aspettative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hojlund guida il Napoli: quasi un quarto dei gol totali da lui realizzati.

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