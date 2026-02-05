il napoli cerca gol hojlund non si ferma da fine ottobre

Il Napoli spinge in avanti alla ricerca di reti, con Hojlund che non si ferma da fine ottobre. L’attaccante danese è ormai un punto fisso della squadra di Conte, che non ha mai fatto turnover per sostituirlo in questo periodo. I partenopei cercano di mettere pressione alle avversarie, anche se l’anno scorso bastarono 59 gol per vincere lo scudetto.

Il Napoli alla ricerca di gol, anche se l’anno scorso bastarono 59 reti per vincere lo scudetto. Rasmus Hojlund è diventato insostituibile per Conte, non ha mai fatto turnover da fine ottobre. Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport: Il progetto (e)Rasmus, per fortuna: altrimenti, in quei sedici metri, sarebbe stato necessario inventarsi una vita nuova. Per fortuna che Hojlund c’è, canteranno silenziosamente tra le ombre dell’area di rigore, trentatré reti (appena) segnate, quarantadue incluse la Champions, dieci delle quali però appartengono all’uomo dei sogni, catapultato a Napoli nel pieno dell’incubo per l’infortunio a Lukaku e divenuto terapia d’urto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli conquista la finale con una prestazione da protagonista di Hojlund, che firma gol e assist.

Napoli-Genoa, il gol di Hojlund

