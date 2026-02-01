Il lavoro sporco di Hojlund | i gol del Napoli passano da lui ma non è lui a segnarli

Il Napoli ottiene una vittoria importante contro la Fiorentina, ma il protagonista in campo non è stato lui a segnare. Hojlund ha lavorato molto in partita, creando spazi e occasioni, anche se i gol sono arrivati da altri. La squadra ha mostrato ancora una volta di dipendere molto dal suo lavoro sporco, senza però poter contare su di lui come finalizzatore. La prestazione del Napoli si è mantenuta su livelli simili a quelli della sfida contro il Chelsea, senza grandi novità in attacco.

Questo è l’unico Napoli possibile. Il rendimento del Napoli nel match contro la Fiorentina non è stato dissimile da quello offerto contro il Chelsea. Questa frase potrebbe sembrare critica, non lo è. E non solo perché non tantissime ore fa (ovvero giovedì mattina), su queste pagine, avevamo apprezzato la prova della squadra di Conte contro i Blues. Ma perché quello che stiamo vedendo in queste gare è l’unico Napoli possibile. Gli infortuni, le conseguenti assenze e il blocco del mercato costringono un certo numero di giocatori azzurri a fare davvero gli straordinari, cioè ad accumulare un enorme minutaggio in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

