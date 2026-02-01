Il Napoli ottiene una vittoria importante contro la Fiorentina, ma il protagonista in campo non è stato lui a segnare. Hojlund ha lavorato molto in partita, creando spazi e occasioni, anche se i gol sono arrivati da altri. La squadra ha mostrato ancora una volta di dipendere molto dal suo lavoro sporco, senza però poter contare su di lui come finalizzatore. La prestazione del Napoli si è mantenuta su livelli simili a quelli della sfida contro il Chelsea, senza grandi novità in attacco.

Questo è l’unico Napoli possibile. Il rendimento del Napoli nel match contro la Fiorentina non è stato dissimile da quello offerto contro il Chelsea. Questa frase potrebbe sembrare critica, non lo è. E non solo perché non tantissime ore fa (ovvero giovedì mattina), su queste pagine, avevamo apprezzato la prova della squadra di Conte contro i Blues. Ma perché quello che stiamo vedendo in queste gare è l’unico Napoli possibile. Gli infortuni, le conseguenti assenze e il blocco del mercato costringono un certo numero di giocatori azzurri a fare davvero gli straordinari, cioè ad accumulare un enorme minutaggio in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il lavoro sporco di Hojlund: i gol del Napoli passano da lui ma non è lui a segnarli

Approfondimenti su Hojlund Napoli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Hojlund debut goal Napoli. #hojlund #football #manchesterunited #goals #napoli #congo

Ultime notizie su Hojlund Napoli

Argomenti discussi: Negli Usa l'AI affronta il lavoro sporco e smista al posto dell'uomo i rifiuti riciclabili: la svolta per dimezzare il volume delle discariche; Siria. Il governo pensa di mettere fine alla storica presenza russa; LLM e attacchi web: le pagine pulite diventano trappole in tempo reale; Claudio Carlomagno, il lavoro al cimitero e le macabre competenze acquisite: così ha scavato la tomba della moglie Federica Torzullo.

Il picco di Davos e l'Apocalisse AIIl tic di quest’anno è stato intelligenza artificiale. Ma sbaglia chi la archivia: l’AI non sparirà con l’hype. Resterà il lavoro sporco: integrarla, misurarla, decidere chi la controlla. E lì non c ... ilfoglio.it

Negli Usa l'AI affronta il «lavoro sporco» e smista al posto dell'uomo i rifiuti riciclabili: la svolta per dimezzare il volume delle discaricheL'impianto Murphy Road Recycling in Connecticut è quasi del tutto automatizzato e tratta 60 tonnellate di materiale all'ora. All'origine della scelta i dazi sull'alluminio e il tentativo di diminuire ... corriere.it

Un inizio di 2026 tutt'altro che da incorniciare per Rasmus Hojlund Prestazioni di sacrificio per il danese che, evidentemente, ha pagato in lucidità in fase offensiva l'enorme lavoro in fase di non possesso e non solo, così come dimostrato dall'heatmap stagi x.com

Quei ragazzi lì Dopo l’uscita del Napoli dalla #ChampionsLeague è tempo di processi: contro il #calcioitaliano e contro Conte. #VERGARA E #HOJLUND hanno la stessa età: nati nel 2003, ironia della sorte a meno di un mese di distanza l’uno dall’al - facebook.com facebook