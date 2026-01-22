Bari via al Longo-bis | Metto l’elmetto per 18 battaglie De Laurentiis | Serviva una sterzata

A due giorni dalla trasferta di Cesena, il Bari ha presentato Moreno Longo come nuovo allenatore, tornando in panchina dopo l'esonero di Vivarini. Durante la conferenza stampa, il presidente De Laurentiis ha sottolineato la necessità di una svolta, mentre Longo ha dichiarato di essere pronto a affrontare 18 battaglie per il club. Si tratta di un momento di cambiamento importante per la gestione tecnica della squadra.

