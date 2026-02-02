Non diagnosticò tumore al seno | radiologo citato in giudizio

Un radiologo di Bologna è stato chiamato in tribunale con un’accusa pesante. La Procura sostiene che non abbia diagnosticato correttamente un tumore al seno di una donna di 40 anni. L’udienza di fronte al giudice è prevista per il 17 febbraio 2027. La donna si è rivolta alla giustizia perché, secondo le accuse, le sue condizioni sono peggiorate a causa di un errore medico.

Bologna, 2 febbraio 2026 – È stato citato in giudizio, con udienza predibattimentale fissata per il 17 febbraio 2027, un medico radiologo accusato dalla Procura di Bologna di lesioni colpose per non aver correttamente diagnosticato un tumore al seno di una paziente, una donna di 40 anni. La donna venne sottoposta poi ad un intervento di mastectomia, seguito da un periodo di chemio e radioterapia. La consulenza tecnica disposta dal pm Luca Venturi aveva concluso individuando criticità nella lettura della mammografia eseguita all'istituto Ramazzini da parte del medico, il 15 settembre 2022, e segnalando che la massa poteva essere asportata otto mesi prima.

