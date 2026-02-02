Non diagnosticò tumore al seno radiologo a processo

Un radiologo finisce sotto processo per aver evitato di diagnosticare un tumore al seno. Otto mesi di ritardo, che avrebbero potuto fare la differenza, sono al centro dell’accusa. La giudice ascolta le testimonianze, mentre gli avvocati cercano di chiarire se si è trattato di un semplice errore o di negligenza. La vicenda tiene con il fiato sospeso la famiglia e le pazienti che si chiedono se un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvare vite.

Un errore, una valutazione troppo rassicurante? Otto mesi di ritardo che avrebbero cambiato il decorso di una malattia. Questa l'accusa a un medico radiologo, citato a giudizio dalla Procura di Bologna. Al centro del caso, la mancata diagnosi di un carcinoma mammario ai danni di una paziente di 40 anni. Lo riferisce Ansa. I fatti risalgono al 15 settembre 2022, quando la donna si sottopose a una mammografia presso l'Istituto Ramazzini. In quell'occasione, secondo il pubblico ministero, Luca Venturi, il medico refertò la presenza di noduli benigni, suggerendo un controllo di routine a un anno di distanza.

