Ha dato una voce al Nord non sarà dimenticato

Il presidente della Lombardia ha espresso un messaggio in occasione della scomparsa di Umberto Bossi, ricordandolo come una figura che ha rappresentato il Nord. Nel suo intervento ha sottolineato il ruolo di Bossi nel panorama politico regionale e nazionale, dedicandogli alcune parole di cordoglio. La dichiarazione è stata pubblicata in un momento di lutto pubblico.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha dedicato un lungo personale messaggio alla morte di Umberto Bossi. "Nel giorno della Festa del Papà è venuto a mancare il padre della Lega, per me un padre politico. La scomparsa di Umberto Bossi mi riempie di un dolore profondo e lacerante. È stato per me una figura decisiva: la ragione del mio approdo in politica. Fin da giovanissimo mi ha affascinato con le sue idee e il suo impegno, lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Ci mancherà molto. Restano i suoi insegnamenti, i ricordi dei nostri incontri, delle conversazioni, dei suoi comizi: momenti che porto nel cuore e che non mi abbandoneranno mai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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