Finge un’emergenza medica e guida senza patente | 5mila euro di multa un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato sanzionato con una multa superiore ai 5.000 euro dopo essere stato fermato dalla polizia durante un controllo stradale. La situazione ha evidenziato un’emergenza medica, ma il conducente guidava senza patente, aggravando la posizione. L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le norme di circolazione e di adottare comportamenti responsabili alla guida.

Un controllo stradale della polizia si è concluso con una maxi multa da oltre 5mila euro nei confronti di un 21enne. I fatti sono accaduti lo scorso 28 dicembre, quando una pattuglia della polizia locale di Imola ha fermato un’automobile in car sharing. Il fermo è avvenuto attorno alle ore 15.45 in via Righi. Gli agenti hanno fermato il veicolo guidato dal 21enne, che in quel momento trasportava anche un altro passeggero. Il ragazzo, però, è risultato sprovvisto di patente di guida. Scoperto senza patente, il 21enne ha inventato un’emergenza medica, dichiarando di dover correre in ospedale a causa del malore di un familiare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

