Guess e Chiara Ferragni continuano a rafforzare la loro partnership e hanno organizzato una giornata dedicata per celebrare questa collaborazione. La giornata si è svolta in un luogo selezionato, coinvolgendo membri del team e fan del brand. Durante l’evento sono stati presentati nuovi capi e collezioni, e sono state condivise immagini e dettagli sui social media. La collaborazione tra le due parti si sta consolidando nel tempo.

Il brand e la sua ambassador hanno celebrato la loro collaborazione con una giornata speciale a Milano, durante la quale l'imprenditrice digitale ha incontrato fan, stampa e creator +++dropcap Il legame tra Guess e Chiara Ferragni è sempre più solido. Dopo l'annuncio, qualche settimana fa, della nomina di ambassador del brand, l'influencer e imprenditrice digitale, nelle scorse ore, è stata protagonista di una giornata speciale, durante la quale ha incontrato fan, stampa e creator. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guess e Chiara Ferragni, una collaborazione sempre più solida

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GUESS with Chiara Ferragni | Spring-Summer ’26 Campaign

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