Guess e Chiara Ferragni una collaborazione sempre più solida

Da vanityfair.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guess e Chiara Ferragni continuano a rafforzare la loro partnership e hanno organizzato una giornata dedicata per celebrare questa collaborazione. La giornata si è svolta in un luogo selezionato, coinvolgendo membri del team e fan del brand. Durante l’evento sono stati presentati nuovi capi e collezioni, e sono state condivise immagini e dettagli sui social media. La collaborazione tra le due parti si sta consolidando nel tempo.

Il brand e la sua ambassador hanno celebrato la loro collaborazione con una giornata speciale a Milano, durante la quale l'imprenditrice digitale ha incontrato fan, stampa e creator +++dropcap Il legame tra Guess e Chiara Ferragni è sempre più solido. Dopo l'annuncio, qualche settimana fa, della nomina di ambassador del brand, l'influencer e imprenditrice digitale, nelle scorse ore, è stata protagonista di una giornata speciale, durante la quale ha incontrato fan, stampa e creator. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

guess e chiara ferragni una collaborazione sempre pi249 solida
© Vanityfair.it - Guess e Chiara Ferragni, una collaborazione sempre più solida

Articoli correlati

Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempreImmaginate una persona che si risveglia da un lungo coma e si accorge che il mondo che ricordava non esiste più: ecco, è così che mi immagino Chiara...

Chiara Ferragni, appuntamento in alta quota per GuessPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

GUESS with Chiara Ferragni | Spring-Summer ’26 Campaign

Video GUESS with Chiara Ferragni | Spring-Summer ’26 Campaign

Una selezione di notizie su Chiara Ferragni

Temi più discussi: Chiara Ferragni, i dolci auguri per il figlio Leone. E pubblica le foto della cena esclusiva; Un mix di sensualità e spirito ribelle: GUESS presenta la nuova Camden Bag; Chiara Ferragni e José Hernandez: dopo il rampollo Pirelli, il manager delle gomme. È amore?; Chiara Ferragni ci riprova con Josè Hernandez: la nuova relazione con il manager colombiano. Stavolta sceglierà la riservatezza o l’engagement?.

Chiara Ferragni, i dolci auguri per il figlio Leone. E pubblica le foto della cena esclusivaRientrata in Italia, Chiara Ferragni ha trovato ad accoglierla due occasioni molto speciali: il compleanno di Leone ed un enorme evento Guess. dilei.it

Chiara Ferragni è la nuova testimonial di Guess: il ritorno dell’influencer dopo il caso del Pandoro-GateChiara Ferragni pubblicità Guess. La protagonista è fotografata, per la campagna, dai Morelli Brothers, ovvero Luca ed Alessandro Morelli. maridacaterini.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.