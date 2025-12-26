Una scossa di circa otto minuti seminò panico e terrore nella popolazione locale: le prime onde anomale si abbatterono sulle coste dell’Indonesia e violenti maremoti raggiunsero diversi paesi con onde altissime, fino a quattordici metri di altezza Il 26 dicembre 2004 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 26 dicembre, il grande tsunami nel sud-est asiatico

Leggi anche: La strategia di Eni nel Sud-est asiatico

Leggi anche: Temporali e tempeste nel sud est asiatico. Inondazioni in Thailandia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almanacco | Venerdì 26 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Natale; Venerdì 26 dicembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno; Venerdì 26 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.

, Domenica 25 Dicembre 2016 Scompare l'icona pop degli anni '80 George Michael Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+25+dicembre&fyi=2&utm_source=twitter&utm_medium=s - facebook.com facebook