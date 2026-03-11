Nel Mar Caspio, le operazioni militari hanno causato circa 2000 morti e lasciato un milione di persone sfollate. Le tensioni tra le nazioni della regione sono aumentate con raid aerei contro l’Iran, segnando un momento di forte escalation. La regione è ormai al centro di confronti che coinvolgono vari attori, mentre si parla anche di una possibile tregua.

La tensione geopolitica si è innalzata a livelli critici nel Mar Caspio, dove i raid aerei contro l’Iran hanno raggiunto una nuova intensità. Mentre il presidente Trump ha lanciato un messaggio di apertura al dialogo, il primo ministro israeliano Netanyahu mantiene una posizione ferma, indicando che le operazioni militari non sono ancora concluse. Le fonti indicano che questa escalation avviene in un contesto di pressioni interne negli Stati Uniti legate alle elezioni intermedie e con un coinvolgimento diretto del leader russo. I dati disponibili delineano uno scenario drammatico: oltre duemila vittime confermate e un milione di sfollati costretti ad abbandonare le loro case a causa delle nubi tossiche rilasciate dai bombardamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Caspio: 2000 morti, 1 milione di sfollati e la tregua

