Nello stretto di Hormuz circa 1.000 navi sono attualmente bloccate, creando una situazione di crisi nel traffico marittimo. La zona rappresenta un passaggio chiave per il commercio di petrolio e gas, con un valore totale superiore ai 25 miliardi di dollari. La tensione nella regione resta alta, con le navi che attendono di attraversare questa importante arteria marittima.

Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come «zona di operazioni belliche», con circa mille navi bloccate nell'area a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Secondo la Lloyd's Market Association di Londra il valore delle imbarcazioni ferme supera i 25 miliardi di dollari e circa la metà trasporta petrolio e gas. L'Unione europea parla di situazione «estremamente preoccupante» per la sicurezza marittima e tiene in allerta le missioni navali, tra cui Aspides e Atalanta, mentre l'Iran rivendica il «controllo totale» dello stretto e afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz zona di guerra, nello stretto bloccate circa 1.000 navi. «Gas e petrolio, valore oltre i 25 miliardi di dollari»

Leggi anche: Lloyd’s: “Più di 1.000 navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Quasi tutte cariche di gas e petrolio, per un valore di 25 miliardi di dollari”

Leggi anche: "Mille navi bloccate nello stretto di Hormuz, valgono 25 miliardi e metà di loro trasporta petrolio e gas"

Contenuti e approfondimenti su Hormuz zona.

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, zona di guerra e le grandi compagnie di navigazione evitano il transito; Guerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischio; Timelapse del traffico nello Stretto di Hormuz: come è cambiato il flusso delle navi; Hormuz zona di guerra: Londra e Ue si muovono, Trump senza freni.

Stretto di Hormuz zona di guerra: il timelapse del traffico fermo e delle centinaia di navi bloccateIl settore marittimo dichiara Hormuz area di operazioni belliche: petroliere ferme e rotte energetiche a rischio ... tg.la7.it

Guerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischioIl settore marittimo internazionale classifica lo Stretto e le acque tra Golfo di Oman e Golfo Persico come «zone di operazioni belliche». Circa mille navi restano bloccate e il mercato assicurativo d ... milanofinanza.it

MEDIO ORIENTE | Cresce l'allerta nello stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia del commercio mondiale di petrolio. Il settore marittimo internazionale lo ha classificato come "zona di operazioni belliche", con circa mille navi bloccate nell'area a cau x.com

Stretto di Hormuz zona di guerra: centinaia di navi bloccate e il traffico fermo - facebook.com facebook