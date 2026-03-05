Più di 1.000 navi sono attualmente bloccate nello Stretto di Hormuz, con quasi tutte a carico di gas e petrolio per un valore di circa 25 miliardi di dollari. La situazione coinvolge imbarcazioni di diverse nazionalità, creando un'interruzione significativa nel traffico marittimo della regione. La maggior parte delle navi si trova in attesa di passaggio o di risoluzione delle ostilità in corso.

Roma, 5 marzo 2026 - Bloccate nello Stretto di Hormuz ci sono almeno 1.000 navi, la maggior parte cariche di gas e petrolio, per un valore che supera i 25 miliardi di dollari, lo denuncia Sheila Cameron, amministratrice delegata della Lloyd's Market Association, l'organismo che rappresenta gli assicuratori all'interno del mercato dei Lloyd's di Londra. Lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e il Golfo Persico sono ufficialmente "aree di operazioni belliche", ha deciso il settore marittimo internazionale, dopo una riunione tra sindacati e compagnie a livello mondiale. Centcom pubblica il video delle prime 100 ore dell'operazione Epic Fury (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lloyd’s: “Più di 1.000 navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Quasi tutte cariche di gas e petrolio, per un valore di 25 miliardi di dollari”

Le compagnie assicurative: “Ferme intorno allo stretto di Hormuz 1000 navi per un valore di 25 miliardi di dollari”Circa mille navi sono ferme nel Golfo Persico e nelle acque circostanti lo Stretto di Hormuz, mentre cresce la tensione in Medio Oriente e aumentano...

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. “Il blocco? Sarebbe un cataclisma”Roma, 1 marzo 2026 - Ora gli occhi sono puntati (anche) sui mercati finanziari e sul petrolio.

Tutto quello che riguarda Lloyd's Più di 1 000 navi bloccate....

Discussioni sull' argomento Londra: scambi negativi per Lloyds Banking Group; Il domino di una recessione globale tra blocco del petrolio e inflazione; Prezzo azioni Lloyds in correzione: conviene comprare sul ribasso?; Hormuz: traffici -81% e assicurazioni di guerra sospese. Energia globale sotto pressione.

Lloyd’s: Più di 1.000 navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Quasi tutte cariche di gas e petrolio, per un valore di 25 miliardi di dollariLo ha reso noto Sheila Cameron, amministratrice delegata della Lloyd's Market Association. Intanto Stretto di Kormuz, Golfo di Oman e Golfo Persico sono state dichiarate aree di operazioni belliche. T ... quotidiano.net

I componenti dei nuclei familiari si riducono, le esigenze cambiano. E soprattutto, ci sono le imprese immobiliari che investono. Ecco perché i maxi-appartamenti non vanno più di moda, e si punta sempre di più a bilocali e trilocali - facebook.com facebook

Affare #Boga, l'uomo in più di #Spalletti e non solo vice #Yildiz: le cifre per il futuro insieme x.com