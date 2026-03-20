Due persone sono morte tra le macerie di Zaporizhzhia e Belgorod, mentre nelle ultime ore sono stati segnalati oltre 150 droni e navi danneggiate nelle operazioni aeree sopra Odessa. Le operazioni militari continuano con raid aerei e attacchi che coinvolgono diverse aree della regione senza interruzioni. La situazione rimane tesa con conseguenze ancora da verificare.

Due vite si sono spente tra le macerie di Zaporizhzhia e Belgorod mentre i droni solcavano il cielo notturno. La guerra continua a lasciare ferite aperte su entrambi i fronti, con due navi da carico danneggiate nel porto di Odessa. I dati confermano un’escalation tattica: 156 velivoli nemici lanciati contro il suolo ucraino, dei quali la maggior parte è stata intercettata dai sistemi di difesa. Nel contempo, l’aeronautica locale ha risposto con un attacco che ha causato vittime civili anche in territorio russo. La tensione diplomatica si intreccia con quella militare. Mentre Kiev invia delegati verso gli Stati Uniti per tentare un riavvio dei negoziati trilaterali, Bruxelles affronta un blocco finanziario interno che minaccia l’assistenza economica promossa dalla Commissione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra: 2 morti, 156 droni e navi danneggiate in Odessa

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