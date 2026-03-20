Il 20 marzo 2026, il cantautore Francesco Guccini ha annunciato pubblicamente che intende votare no al referendum in programma. La sua presa di posizione è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle motivazioni. La sua decisione si inserisce in un contesto di attenzione politica e pubblica riguardo alla consultazione referendaria in corso.

Il 20 marzo 2026, il cantautore Francesco Guccini ha espresso pubblicamente la sua intenzione di votare contro la proposta referendaria in discussione. L’artista sostiene che la riforma costituzionale miri a modificare sette articoli fondamentali e teme un controllo diretto della magistratura da parte dell’esecutivo. Secondo le sue dichiarazioni, una vittoria del fronte del “No rappresenterebbe un colpo significativo per Giorgia Meloni, indebolendo la sua posizione pur senza costringerla alle dimissioni immediate. Guccini ha descritto con preoccupazione alcune affermazioni rilasciate dai sostenitori del referendum, definendole come allarmanti e paragonabili a rettoriche passate legate alla figura di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guccini: il No al referendum è un colpo per Meloni

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