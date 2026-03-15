Un rappresentante politico ha espresso un netto rifiuto al referendum previsto per il 22 marzo, definendolo una strategia volta a indebolire l’esecutivo guidato da Meloni. La posizione si inserisce in un quadro di tensioni tra le forze politiche, con dichiarazioni che evidenziano un uso del voto come strumento di pressione. La discussione si svolge principalmente tra i corridoi parlamentari, lontano dai riflettori pubblici.

La manovra politica più sottile e pericolosa si sta consumando nell’ombra dei corridoi parlamentari, dove il “No al referendum del 22 marzo non è solo un voto tecnico ma una leva per colpire l’esecutivo guidato da Meloni. Mentre la data della consultazione si avvicina, gruppi come quello di Vannacci stanno utilizzando le procedure legislative per segnare distanza dalla maggioranza, puntando sul rifiuto dell’appoggio all’Ucraina come primo atto di ribellione interna. Parallelamente, nel vasto campo dell’opposizione, figure chiave come Schlein si trovano sotto pressione incrociata: da un lato i centristi la ritengono troppo radicale, dall’altro Conte agisce con aggressività per imporsi come leader unico, ignorando gli sforzi unitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci sfida Meloni: il “No” al referendum come arma

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