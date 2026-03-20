Il Gubbio di mister Di Carlo si prepara a giocare contro la Juventus Next Gen, dopo aver perso in casa contro l’Ascoli domenica scorsa. La squadra vuole mettere da parte quella sconfitta e concentrarsi sulla partita in programma, che rappresenta un’occasione importante per ottenere punti e migliorare la posizione in classifica. La sfida si svolgerà prossimamente e coinvolge entrambe le formazioni.

GUBBIO - È pronto a tornare in campo il Gubbio di mister Di Carlo che, dopo la sconfitta interna subita domenica per mano dell’Ascoli, cerca riscatto in un’altra partita che mette in palio punti molto importanti. Domani, alle 14.30, i rossoblù saranno in scena al “Moccagatta“ di Alessandria per il match contro la Juventus Next Gen, che si configura come un vero e proprio scontro diretto visto che le due formazioni sono separate da un solo punto in classifica (43 per i piemontesi, 42 il Gubbio) e si ritrovano così in piena lotta per un posto nei playoff. I rossoblù si troveranno di fronte una squadra giovane (e quindi energica) con alcuni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, c’è Juventus Next Gen. L’obiettivo è dimenticare Ascoli

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