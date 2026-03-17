Dopo l’ultima giornata di Serie C, il Giudice Sportivo ha stabilito una squalifica per un giocatore della Juventus Next Gen in vista della prossima partita contro il Gubbio. La decisione riguarda un provvedimento disciplinare emesso in seguito alle partite recenti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La squadra si prepara ora a disputare la partita con un elemento in meno.

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, un giocatore squalificato contro il Gubbio: i provvedimenti del Giudice Sportivo

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