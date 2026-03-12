ascoli obiettivo sbancare anche gubbio in attacco si ricompone il trio delle meraviglie

L’Ascoli si prepara a sfidare Gubbio domenica al Barbetti alle 14, con l’obiettivo di ottenere una vittoria. La squadra si presenta con il trio d’attacco rinnovato e sarà sostenuta da circa 1.200 tifosi presenti allo stadio. La partita rappresenta un’occasione importante per i bianconeri, che cercano di portare a casa i tre punti in trasferta.

L’Ascoli vuole sbancare anche Gubbio. Spinti da quasi 1.200 tifosi, i bianconeri domenica al Barbetti (avvio alle 14.30) faranno certamente di tutto per portare a casa altri tre punti fondamentali per continuare a viaggiare forte e magari mettere pressione ad un Arezzo. Nell’altro confronto programmato infatti i toscani, dopo il successo di Campobasso (0-1 firmato da Iaccarino) ospiteranno un Perugia che nell’ultimo turno ha conquistato lo scontro salvezza col Pontedera (2-1). La squadra è tornata a lavorare a pieno ritmo al Picchio Village e stavolta il timoniere Tomei avrà a disposizione praticamente tutti gli effettivi. L’unico ancora non in condizione infatti resta soltanto Del Sole, seppur a breve vedremo il giocatore tornare in gruppo per fornire il suo contributo in questo infuocato finale di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

