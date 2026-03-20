La Grecia si sta muovendo in collaborazione con gli Stati Uniti e Israele, coinvolgendo attivamente il proprio ruolo nella regione. Due eventi recenti mostrano il livello di partecipazione ellenica, che ha ripercussioni anche all’interno della Nato. La presenza militare e le operazioni in corso indicano un impegno diretto e strategico, che potrebbe influenzare gli equilibri di potere nella zona.

Quanto è denso il coinvolgimento ellenico (e quindi Nato) nella guerra contro l’Iran? Due fatti che riguardano la Grecia all’interno degli scontri che si stanno svolgendo in questi giorni hanno fatto tornare di attualità il dibattito sulle modalità con cui stati membri dell’Ue e membri dell’alleanza atlantica stanno avendo un ruolo nella contrapposizione tra Teheran e l’accoppiata Washington-Tel Aviv. Il peso specifico della Grecia in quel dato quadrante geopolitico è ben definito sin dalla prima presidenza Trump, quando l’allora segretario di Stato Mike Pompeo siglò con il governo ellenico un accordo di difesa che comprendeva l’uso di quattro basi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Grecia in azione con Usa e Israele. Le conseguenze per la Nato

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