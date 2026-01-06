Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio La Ue a Trump | È Nato confini inviolabili | Bildt | Rischio di un' azione Usa

La recente richiesta di vertice tra Groenlandia, Danimarca e Rubio, insieme alle dichiarazioni della Ue a Trump e di Bildt, evidenziano le tensioni geopolitiche attuali. La piena collaborazione tra alleanze e nazioni rimane centrale per la stabilità regionale, come sottolineato anche dalla posizione condivisa di Meloni, che insiste sull’importanza di un approccio comune alla sicurezza dell’area.

Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «Fa parte della Nato, i confini sono un principio inviolabile» - Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni (che ieri ha voluto limare ogni passaggio): «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Stati Uniti». corriere.it

L'Europa sostiene la Danimarca sulla Groenlandia: dichiarazione congiunta di 6 Paesi tra cui Italia - In una dichiarazione congiunta martedì i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso il loro sostegno alla Danimarca di fronte alle rivendicazioni di Donald Trump ... msn.com

L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

La Danimarca, con la #Groenlandia, fa parte della NATO. Occorre garantire la sicurezza dell'Artico collettivamente con gli alleati, USA compresi, rispettando sovranità, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini. Così la nota congiunta di alcuni leader euro x.com

I leader di Danimarca, Francia, Germania, Spagna e Polonia insieme all’Italia hanno rilasciato oggi un comunicato sulla sicurezza in Groenlandia - facebook.com facebook

