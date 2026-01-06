Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio La Ue a Trump | È Nato confini inviolabili | Bildt | Rischio di un' azione Usa
La recente richiesta di vertice tra Groenlandia, Danimarca e Rubio, insieme alle dichiarazioni della Ue a Trump e di Bildt, evidenziano le tensioni geopolitiche attuali. La piena collaborazione tra alleanze e nazioni rimane centrale per la stabilità regionale, come sottolineato anche dalla posizione condivisa di Meloni, che insiste sull’importanza di un approccio comune alla sicurezza dell’area.
Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «È già parte della Nato, confini inviolabili» | Bildt: «Il rischio di un’azione Usa è attuale»
Leggi anche: L'Europa a Trump: «Groenlandia parte della Nato, confini sono inviolabili» | L'ex premier svedese: «Rischio di un’azione Usa attuale»
Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Mosca contro Ue - Mentre Parigi si prepara per il vertice dei volenterosi, alcuni leader che vi partecipano diffonodono un una nota sulla Groenlandia: la sicurezza nell'artico va garantita insieme con Nato e è in ... tg.la7.it
Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «Fa parte della Nato, i confini sono un principio inviolabile» - Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni (che ieri ha voluto limare ogni passaggio): «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Stati Uniti». corriere.it
L'Europa sostiene la Danimarca sulla Groenlandia: dichiarazione congiunta di 6 Paesi tra cui Italia - In una dichiarazione congiunta martedì i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso il loro sostegno alla Danimarca di fronte alle rivendicazioni di Donald Trump ... msn.com
L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT
La Danimarca, con la #Groenlandia, fa parte della NATO. Occorre garantire la sicurezza dell'Artico collettivamente con gli alleati, USA compresi, rispettando sovranità, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini. Così la nota congiunta di alcuni leader euro x.com
I leader di Danimarca, Francia, Germania, Spagna e Polonia insieme all’Italia hanno rilasciato oggi un comunicato sulla sicurezza in Groenlandia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.