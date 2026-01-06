Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio La Ue a Trump | È Nato confini inviolabili | Bildt | Rischio di un' azione Usa   

La recente richiesta di vertice tra Groenlandia, Danimarca e Rubio, insieme alle dichiarazioni della Ue a Trump e di Bildt, evidenziano le tensioni geopolitiche attuali. La piena collaborazione tra alleanze e nazioni rimane centrale per la stabilità regionale, come sottolineato anche dalla posizione condivisa di Meloni, che insiste sull’importanza di un approccio comune alla sicurezza dell’area.

Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

groenlandia danimarca chiedono verticeScontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Mosca contro Ue - Mentre Parigi si prepara per il vertice dei volenterosi, alcuni leader che vi partecipano diffonodono un una nota sulla Groenlandia: la sicurezza nell'artico va garantita insieme con Nato e è in ... tg.la7.it

groenlandia danimarca chiedono verticeGroenlandia, l'Europa risponde a Trump: «Fa parte della Nato, i confini sono un principio inviolabile» - Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni (che ieri ha voluto limare ogni passaggio): «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Stati Uniti». corriere.it

groenlandia danimarca chiedono verticeL'Europa sostiene la Danimarca sulla Groenlandia: dichiarazione congiunta di 6 Paesi tra cui Italia - In una dichiarazione congiunta martedì i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso il loro sostegno alla Danimarca di fronte alle rivendicazioni di Donald Trump ... msn.com

