Le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano di giorno in giorno. Dopo che Teheran ha accusato i pasdaran di essere terroristi, minacciando conseguenze che ricadranno sull’Unione Europea, la situazione resta molto calda. L’ultimo episodio vede l’Iran pronto a rispondere a qualsiasi attacco degli americani, mentre si intensificano i segnali di un’escalation che potrebbe coinvolgere anche altri Paesi.

Anche il Regno Unito è pronto a seguire l'Europa sulla messa al bando dei Guardiani della Rivoluzione. Tra le opzioni presentate a Trump anche un'incursione di truppe Usa sul terreno All'indomani dell'inserimento dei pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristiche da parte dell'Ue, le tensioni tra Iran e il blocco occidentale rimangono molto elevare. Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono state presentate ulteriori opzioni militari per un eventuale attacco nei confronti dell'Iran. Lo scrive il New York Times che cita funzionari statunitensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele: "Attacco Usa all'Iran in pochi giorni". E Teheran attacca: "Pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue"

Approfondimenti su Iran Us

L’Italia si trova al centro di una tensione diplomatica con l’Iran, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardo alle Guardie Rivoluzionarie.

L’Unione Europea ha deciso di mettere i Guardiani della Rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Ultime notizie su Iran Us

Argomenti discussi: Media israeliani: Attacco Usa all’Iran entro pochi giorni; Teheran epura anche i suoi. La minaccia Usa si avvicina; Rischio di attacco Usa, Trump: Sarebbe fantastico evitarlo - Stato Maggiore iraniano: pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue; Medio Oriente, Israele in stato d'allerta: si teme attacco dell'Iran.

In Israele assicurano: imminente l'attacco di Trump all'Iran. Il presidente Usa: Ho parla...AGI - Il quotidiano israeliano 'Maariv' ipotizza che Donald Trump ordinerà un attacco all'Iran entro poche ore o giorni. Il quotidiano ha aggiunto che Israele si sta preparando sia a difendersi sia ad ... msn.com

Media israeliani: «Attacco Usa all’Iran entro pochi giorni»Lo scrive il quotidiano israeliano Maariv, secondo cui l’escalation con l’Iran si sta avvicinando a una fase decisiva ... ilsole24ore.com

#Tg2000, #29gennaio 2026 - ore 12 #Iran #Trump #Khamenei #Gaza #Israele #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Minnesota #Niscemi #Meloni #Mattarella #CransMontana #Scuola #MetalDetector #ReferendumGiustizia #Mozambico #ChampionsLeague #T - facebook.com facebook

#Tg2000, #29gennaio 2026 - ore 12 #Iran #Trump #Khamenei #Gaza #Israele #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Minnesota #Niscemi #Meloni #Mattarella #CransMontana #Scuola #MetalDetector #ReferendumGiustizia #Mozambico #ChampionsLeague #T x.com