Gravina sugli imminenti play-off dell’Italia | Non sono preoccupato i tifosi ci spingeranno in America

Tra pochi giorni, la Nazionale Italiana di calcio entrerà nella bolla in vista dei prossimi play-off. Il presidente della federazione ha dichiarato di non essere preoccupato, confidando nel supporto dei tifosi che, secondo lui, aiuteranno la squadra a superare le sfide e raggiungere l’obiettivo di qualificarsi per l’America. La fase richiederà massima concentrazione e determinazione da parte di tutto il team.

Ancora pochi giorni e la Nazionale Italiana di calcio entrerà nella bolla. Una bolla che dovrà necessariamente essere una summa ci concentrazione, forza e voglia di cancellare, si spera per sempre, i due terrificanti e recenti precedenti. Manca sempre meno all’inizio della delicatissima fase dei play-off che, come sappiamo, decreteranno quale squadra volerà negli Stati Uniti per i Campionati Mondiali 2026, pianificati dall’11 giugno al 19 luglio. Per gli uomini di Gennaro Gattuso la data da segnare nel calendario è quella di giovedì 26 marzo, giorno della sfida secca contro l’Irlanda del Nord in scena a Bergamo. Poi, in caso di vittoria, si penserà al Galles o alla Bosnia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gravina sugli imminenti play-off dell’Italia: “Non sono preoccupato, i tifosi ci spingeranno in America” Articoli correlati Gravina sugli arbitri: «Clima insopportabile. Dobbiamo tutti ritrovare serenità. Ai tifosi dico una cosa»di Redazione JuventusNews24Gravina è intervenuto sulla questione arbitri parlando di un clima insopportabile. Gravina: "Su Tonali allarme moderato. Il Paese ci spinga verso l'America, anche a nuoto"A una settimana dalla gara contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, il presidente della Figc Gabriele Gravina parla con un certo ottimismo della...