Gravina sugli arbitri | Clima insopportabile Dobbiamo tutti ritrovare serenità Ai tifosi dico una cosa

Il presidente della FIGC ha commentato la situazione degli arbitri, sottolineando che il clima attuale è insopportabile e che è necessario ritrovare serenità tra tutti i protagonisti del calcio italiano. Ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo di mantenere comportamenti più pacati. La sua dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute delle tensioni tra le parti coinvolte nelle partite di calcio.

Gravina è intervenuto sulla questione arbitri parlando di un clima insopportabile. E l’appello ai tifosi di avere più pazienza nei loro confronti. Durante la conferenza stampa del Premio Bearzot, Gravina si è soffermato sul tema arbitri lanciando un monito a tifosi e non solo. ULTIMISSIME JUVE: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUI BIANCONERI PAROLE – « Non so a quali polemiche si faccia riferimento. Abbiamo instaurato un rapporto di grande collaborazione con l’AIA, vogliamo creare condizioni ideali per permettere agli arbitri di svolgere la propria professione. Parlo con la massima serenità con ogni rappresentante dell’AIA, non registro polemiche ma ogni tanto ne leggo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gravina sugli arbitri: «Clima insopportabile. Dobbiamo tutti ritrovare serenità. Ai tifosi dico una cosa» Articoli correlati Tare getta acqua sul fuoco: «Dobbiamo essere bravi tutti a fare un passo indietro per dare più serenità agli arbitri»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Fenucci commenta: «Kalulu-Bastoni episodio non da protocollo. Sugli arbitri dico questa cosa»di Redazione Inter News 24Fenucci, AD del Bologna, ha commentato l’episodio Kalulu-Bastoni in Inter-Juve e non solo: le sue dichiarazioni A margine... Contenuti e approfondimenti su Gravina sugli Argomenti discussi: Arbitri, riforma ad alta tensione: fischia la rivoluzione professionistica?. Gravina: Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremoIntorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione del 15° Premio ... gazzetta.it Gravina sugli arbitri: Clima insopportabile. Valuteremo il futuro di Open VARNel corso della conferenza stampa di presentazione del Premio Bearzot, è intervenuto il presidente FIGC Gabriele Gravina: Per noi è sempre un grande onore ritrovarci qui di anno in anno per presentar ... msn.com