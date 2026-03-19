Il presidente della Figc ha dichiarato che l'allarme per le condizioni di Tonali è moderato e ha invitato il Paese a sostenere l'Italia verso gli Stati Uniti, anche a nuoto. A una settimana dai playoff mondiali, ha riferito di aver parlato con Sandro, che si mostrava più sereno e ottimista. Queste parole sono state pronunciate in un momento di attesa prima delle sfide decisive per la nazionale.

A una settimana dalla gara contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, il presidente della Figc Gabriele Gravina parla con un certo ottimismo della Nazionale e in particolare delle condizioni di Sandro Tonali: "Sono piuttosto sereno. Sono a stretto contatto con Gattuso - che ringrazio ancora una volta per lo straordinario lavoro di frate trappista degli ultimi mesi in giro per l'Italia facendo qualcosa di incomiabile - e ieri sera ho sentito Sandro in collegamento con mister e con il nostro medico De Carli. Era più sereno rispetto al momento in cui è uscito dal campo, un allarme c'è ma è di livello molto moderato. Stamattina le analisi hanno dato delle rassicurazioni, certo, bisogna recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, sia noi sia il Newcastle con cui siamo in contatto continuo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gravina: "Su Tonali allarme moderato. Il Paese ci spinga verso l'America, anche a nuoto"

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