Durante le sessioni scientifiche dell’American Heart Association del 2026 è stato illustrato uno studio che evidenzia come il grasso viscerale, accumulato intorno alla vita, possa influenzare il rischio di insufficienza cardiaca. La ricerca si concentra sull’associazione tra obesità centrale e problemi cardiaci, analizzando i dati raccolti su un ampio campione di partecipanti. I risultati mostrano che la presenza di questo tipo di grasso è correlata a un maggior rischio di sviluppare complicanze cardiache.

Una recente ricerca presentata all’EPILifestyle Scientific Sessions 2026 dell’American Heart Association suggerisce che il grasso accumulato intorno alla vita, noto come grasso viscerale o obesità centrale, aumenta il rischio di insufficienza cardiaca, principalmente a causa dell’infiammazione sistemica. La conferenza, svoltasi a Boston dal 17 al 20 marzo, ha messo in luce le ultime novità su prevenzione, stile di vita e salute cardiometabolica. Lo studio ha evidenziato che il rischio di insufficienza cardiaca è più strettamente legato al grasso viscerale che al peso corporeo totale. Persone con BMI nella norma ma con circonferenze vita elevate mostrano comunque un aumento significativo del rischio. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Grasso viscerale e rischio di insufficienza cardiaca: lo studio presentato all’AHA 2026

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