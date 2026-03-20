Il 17 marzo è iniziata su Canale5 una nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione ha visto l’ingresso di diversi concorrenti e, tra le novità, si ipotizza che uno di loro possa decidere di lasciare la Casa durante la gara.

Martedì 17 marzo ha preso il via su Canale5 la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip, guidato come già ampiamente annunciato da Ilary Blasi che torna alla conduzione affiancata questa volta da due opinioniste d’eccezione come Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo un esordio che ha visto finire in nomination ben 8 vip della Casa, la puntata del Grande Fratello di venerdì 20 marzo si preannuncia ricca di colpi di scena e con un primo concorrente che, a sorpresa, potrebbe già abbandonare il gioco. Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo. Torna stasera su Canale5 Grande Fratello Vip, il celebre e longevo reality che dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini è ripartito con la conduzione di Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: un concorrente potrebbe abbandonare la Casa

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