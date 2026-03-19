Il Grande Fratello Vip è ricominciato il 17 marzo con Ilary Blasi alla guida del programma. A poche ore dall’inizio, un concorrente ha dichiarato di voler lasciare immediatamente l’esperienza. La sua intenzione di abbandonare è stata comunicata pubblicamente, generando attenzione tra gli altri partecipanti e i telespettatori. La situazione ha attirato l’interesse degli spettatori e dei media.

Il Grande Fratello Vip è iniziato lo scorso 17 marzo con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. A distanza di poche ore dall'inizio, già un concorrente ha minacciato di abbandonare il programma delle reti Mediaset. Si tratta di GionnyScandal, il quale ha accusato una grave crisi all'interno della casa più spiata d'Italia. Il rapper ha infatti espresso l'intenzione di tornare a casa, sentendo troppo la mancanza della fidanzata. In una segnalazione riportata da Deianira Marzano si leggono le seguenti parole: "Gionny Scandal sta pensando di lasciare la casa del Grande Fratello. Ne stanno parlando in casa, lui è da un'ora con lo psicologo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, un concorrente vuole già abbandonare: ecco chi

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