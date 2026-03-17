Stasera su Canale5 parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. La trasmissione debutta in prima serata e vede, tra i partecipanti, alcuni volti noti dello spettacolo. La puntata di oggi segna l’inizio di questa stagione, con il pubblico che potrà seguire le prime interazioni tra i concorrenti e gli eventuali momenti di tense.

Debutta in prima serata su Canale5 stasera martedì 17 marzo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione c’è Ilary Blasi: per lei si tratta di un gradito ritorno, visto che proprio aveva presentato le prime tre edizioni del programma tra il 2016 e il 2018. Accanto alla conduttrice ci saranno due opinioniste molto note al pubblico: la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, che avevamo già visto in questo ruolo e la commentatrice e scrittrice Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 marzo. È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini riparte con la conduzione di Ilary Blasi, che aveva già condotto le prime edizioni del reality show con protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 marzo: parte la nuova edizione con Ilary Blasi

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