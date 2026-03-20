Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip 2026”. La trasmissione, realizzata da Endemol Shine Italy, viene condotta da Ilary Blasi e vede protagoniste alcune concorrenti bionde che cercano di conquistare la casa. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e sulle interazioni che si sviluppano all’interno della casa.

Venerdì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. I primi giorni nella Casa sono trascorsi tra allegria e qualche incomprensione. Le bionde di “Grande Fratello Vip” sono state le assolute protagoniste: Alessandra Mussolini e Paola Caruso sono un’inedita coppia che diverte i compagni di avventura mentre le antiche ruggini tra Antonella Elia e Adriana Volpe sono alimentate da nuovi attriti. II privilegi di cui ha beneficiato il “team Volpe” vengono rimessi in gioco e sarà il pubblico a decidere chi potrà goderne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grande Fratello Vip 2026, le bionde alla conquista della casa

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