Grande Fratello Vip 2026 partenza a sorpresa | i primi concorrenti dormono nel giardino della Casa

Nel Grande Fratello Vip 2026, alcuni concorrenti sono stati trovati a dormire nel giardino della Casa prima dell’inizio ufficiale del programma. La novità dell’Open House ha portato a questa situazione inaspettata, con i partecipanti che hanno vissuto una notte all’aperto. La produzione ha annunciato che il lavoro di preparazione continua prima della prima puntata.

Grande Fratello Vip 2026: la novità dell’Open House prima della prima puntata. Il Grande Fratello Vip 2026 cambia le regole del gioco ancora prima di iniziare ufficialmente. Quest’anno il reality più famoso della televisione italiana ha deciso di rompere la tradizione con un format inedito: l’Open House, una sorta di anteprima che permette al pubblico di sbirciare nella Casa prima della partenza ufficiale. Venerdì 13 marzo, quattro concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel giardino della Casa di Cinecittà, dando il via a una fase sperimentale del programma che anticipa la diretta del 17 marzo in prima serata su Canale 5. La celebre Porta Rossa, simbolo del reality, resterà chiusa ancora per qualche giorno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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