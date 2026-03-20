Ricercatori dell’Università di Wuhan in Cina hanno sviluppato un micro-orologio atomico su chip di 2,3 centimetri cubici, pari alla dimensione di un dito. Questo dispositivo può misurare il tempo con una precisione di circa 30.000 anni. Il nuovo orologio rappresenta una svolta tecnica nel campo dei sistemi di misurazione temporale e potrebbe influenzare l’uso dei droni militari.

Ricercatori dell’Università di Wuhan, in Cina, hanno realizzato un orologio atomico su chip dalle dimensioni record di soli 2,3 centimetri cubici, grande quanto la punta di un dito. Questo dispositivo ultra-compatto vanta una precisione estrema, perdendo appena un secondo ogni 30.000 anni, una prestazione sette volte superiore ai modelli miniaturizzati prodotti negli Stati Uniti. La Cina ha già avviato la produzione di massa di questa tecnologia, destinata a rivoluzionare il coordinamento degli sciami di droni e i sistemi di navigazione subacquea nei moderni scenari bellici. rappresentazione grafica di un drone militare A differenza dei comuni orologi da polso o da parete, che si affidano a oscillazioni meccaniche o al quarzo, gli orologi atomici utilizzano come “pendolo” le vibrazioni naturali degli atomi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Grande come un dito, preciso per 30.000 anni: il micro-orologio atomico che cambia la guerra dei droni

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