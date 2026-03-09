Il Pentagono accelera sulla guerra dei droni | pronto un ordine da 30.000 velivoli kamikaze

Il Pentagono si prepara a emettere un ordine per 30.000 droni d’attacco, chiamati anche droni kamikaze, destinati a essere impiegati in operazioni militari. La decisione riguarda un numero elevato di velivoli e rappresenta un incremento significativo delle capacità di combattimento automatizzato dell’agenzia. La scelta di acquistare questa quantità di droni sottolinea un approfondimento nelle strategie di combattimento con veicoli autonomi.

Il Pentagono sta per ordinare 30.000 droni per colmare le carenze operative. Coinvolti i grandi gruppi ma anche aziende ucraine. E con gli attacchi all’Iran servono anche missili e radar, presi in “prestito” dalla Corea del Sud. Il Pentagono è pronto a ordinare 30.000 droni d’attacco entro breve tempo dichiarando quali sono le prime aziende vincitrici dell’iniziativa Drone Dominance, il programma di armamento deciso per colmare il divario con nazioni che, disponendo di questi ordigni, in battaglia hanno ottenuto risultati contenendo le spese. Nelle ultime due settimane, piattaforme senza pilota di 25 aziende di droni hanno affrontato le... 🔗 Leggi su Panorama.it

