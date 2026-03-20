Gondo e Tripaldelli acciaccati Un’incognita il rientro a Chiavari

Gondo e Tripaldelli sono entrambi infortunati e al momento non è chiaro se riusciranno a essere disponibili per la prossima partita a Chiavari. La squadra sta cercando di accelerare i tempi di recupero di entrambi per affrontare una delle sfide più delicate della stagione. La loro presenza resta un’incognita fino all’ultimo momento. La situazione viene monitorata attentamente dai medici del club.

Accelerare qualche recupero per una tra le sfide più importanti della stagione, prendendosi ovviamente qualche rischio, oppure procedere con prudenza, consapevoli che l’imminente sosta (da lunedì al 5 aprile) potrebbe diventare il ‘medico’ e l’alleato migliore? È un po’ questo il dubbio amletico dello staff della Reggiana che – dopo il cambio di preparazione atletica – sta facendo i conti con una serie di infortuni a dir poco preoccupante. Le valutazioni più ‘urgenti’ riguardano soprattutto Gondo e Tripaldelli, rispettivamente alle prese con un problema ai flessori della gamba destra e agli adduttori della gamba sinistra. L’attaccante ivoriano ha giocato l’ultima volta lo scorso 28 febbraio a Spezia (25 minuti) e poi ha saltato i successivi quattro appuntamenti con Südtirol, Venezia, Bari e Monza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gondo e Tripaldelli acciaccati. Un’incognita il rientro a Chiavari Articoli correlati Leggi anche: Gondo, Tripaldelli, Reinhart. Tre incognite nel puzzle granata Fotografo lampedusano a Dubai tra tensioni e speranza di rientro: ''Qui la vita continua tranquilla, ma i voli restano un’incognita”Tra i tanti italiani che si trovano negli Emirati Arabi in questi giorni di tensione, c’è Francesco Maggiore, fotografo di Lampedusa a Dubai per...