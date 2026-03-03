Fotografo lampedusano a Dubai tra tensioni e speranza di rientro | ' ' Qui la vita continua tranquilla ma i voli restano un’incognita

Un fotografo di Lampedusa si trova attualmente a Dubai, dove lavora, mentre nel suo Paese si registrano tensioni crescenti a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nonostante la calma apparente, i voli verso l’Italia sono incerti e il suo tentativo di rientrare si scontra con questa incertezza. La situazione nel Golfo Persico continua a essere monitorata, mentre lui attende novità sui collegamenti aerei.

Tra i tanti italiani che si trovano negli Emirati Arabi in questi giorni di tensione, c'è Francesco Maggiore, fotografo di Lampedusa a Dubai per lavoro, cerca adesso di rientrare in Italia dopo l'improvviso inasprimento del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Insieme a lui anche.