Gondo Tripaldelli Reinhart Tre incognite nel puzzle granata

Cedric Gondo, Alessandro Tripaldelli e Tobias Reinhart. Sono queste le incognite che la Reggiana si porterà avanti fino alla vigilia dell'importantissima sfida con l' Avellino. I tre giocatori – ormai colonne della formazione granata – ieri hanno svolto un allenamento differenziato e restano quindi in dubbio. Se per il centrocampista argentino si tratta probabilmente di una 'gestione' che va avanti già da alcune settimane, per i primi due c'è invece maggiore apprensione. L'attaccante è rimasto fuori dalla lista dei convocati nella trasferta di Empoli per un affaticamento al flessore destro, mentre il laterale mancino ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 13 minuti del secondo tempo per un problema agli adduttori della gamba destra.