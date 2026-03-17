Il bergamasco Carminati unico europeo al via del Golf Championship di Taiwan

Da bergamonews.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bergamasco Carminati partecipa al 33° Taiwan Amateur Golf Championship, che si terrà dal 17 al 20 marzo presso il Hsin Yi Golf Club. È l’unico rappresentante europeo ad affrontare questa competizione, che vede coinvolti diversi giocatori provenienti da tutto il mondo. La gara si svolge su un percorso noto per la sua difficoltà e tradizione, attirando appassionati e professionisti del settore.

Il nome di Bergamo sventolerà tra le bandiere del 33° Taiwan Amateur Golf Championship, in programma dal 17 al 20 marzo sul prestigioso e impegnativo percorso del Hsin Yi Golf Club. Tra oltre un centinaio di giovani promesse del golf asiatico, l’unico vessillo europeo sarà quello dell’Italia, rappresentata dal 18enne Gabriele Carminati. Il golfista bergamasco, residente in Val Brembilla, è chiamato a vivere un’esperienza sportiva di altissimo livello. Per quattro giorni, Gabriele si confronterà con atleti provenienti da tutta l’Asia, un’occasione unica di crescita e confronto internazionale, ma anche un momento di orgoglio per il movimento golfistico lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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