Neve in arrivo sull’Italia | Previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di neve sull’Italia a partire da oggi, venerdì 16 gennaio, e durante il fine settimana, con copertura nevosa principalmente sulle aree montuose. Si prevedono nevicate fino a quote relativamente basse in alcune zone alpine, in risposta a una nuova fase di maltempo. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali effetti sul traffico e sulle condizioni di sicurezza.

Una nuova fase di maltempo con neve Secondo le previsioni meteo, a partire da oggi, venerdì 16 gennaio, e per tutto il weekend tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, torneranno nevicate sull'Italia, soprattutto sulle montagne, con fiocchi attesi fino a quote relativamente basse in alcune zone alpine. Zone interessate e quote neve La neve è prevista in particolare sui versanti occidentali delle Alpi, soprattutto in Piemonte e Valle d'Aosta, dove comincerà a cadere già da oggi a quote più elevate, intorno ai 1200 metri. Nel corso del weekend, la quota neve potrebbe scendere fino a circa 800-900 metri in alcune aree del basso Piemonte, pur restando generalmente sopra i 800 metri.

