Valentino lancia Purple Melancholia | profumo che evoca

Il 11 marzo 2026, la casa di moda italiana Valentino ha annunciato il lancio di un nuovo profumo chiamato Purple Melancholia. Si tratta di una fragranza che fa parte dell’universo olfattivo del marchio e rappresenta un’aggiunta alla sua linea di profumi. La presentazione del prodotto è avvenuta oggi, mercoledì, senza ulteriori dettagli sui componenti o sulle caratteristiche specifiche della fragranza.

Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, la casa di moda italiana Valentino ha deciso di espandere il suo universo olfattivo con un nuovo capitolo intitolato Purple Melancholia. Questa nuova creazione si inserisce nella collezione Born in Roma e viene declinata in due versioni distinte per donna e uomo. Il lancio avviene nel pieno dell'anno corrente, offrendo un invito diretto a esplorare la memoria attraverso i sensi. La domanda guida del progetto chiede ai consumatori di identificare chi sia la loro Purple, ovvero quale persona o ricordo rappresenti quella specifica tonalità cromatica. La fragranza nasce come strumento per fissare sulla pelle una traccia del passato, trasformando l'emozione della malinconia in un nuovo linguaggio espressivo.