Sì è tempo di Bridgerton core | Floral Street lancia il profumo più romantico dell’anno

Floral Street ha lanciato un nuovo profumo ispirato a Bridgerton. È il più romantico dell’anno e già disponibile sul mercato. Se il mondo di Bridgerton ti fa sognare, questa fragranza ti farà vivere quella magia anche sulla pelle. La casa di profumi ha deciso di portare in realtà lo stile e l’atmosfera della serie, creando una fragranza che richiama l’eleganza e la passione di quei tempi. È un prodotto pensato per chi ha nel cuore lo spirito di Bridgerton, pronto a portarlo ovunque.

Se Bridgerton per te non è solo una serie ma uno stato mentale, preparati: il suo universo è appena diventato ufficialmente una fragranza. Si chiama Enchanted Masquerade ed è il nuovo profumo firmato Floral Street, pensato per accompagnare la quarta stagione dello show Netflix più romantico e aesthetic del decennio. Non è solo una licenza messa lì per hype: qui c’è una vera e propria traduzione olfattiva di una storia d’amore, quella tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek, che prende vita proprio durante un ballo in maschera. Floral Street lancia Enchanted Masquerade: il profumo Bridgerton che sembra uscito da una scena da ballo in maschera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

