Risorse idriche via libera alle nuove linee guida per gli invasi minori
Il Ministero ha approvato le nuove linee guida per gli invasi “minori”, con l’obiettivo di tutelare le risorse idriche di questi piccoli bacini. Le norme favoriscono inoltre la creazione di nuovi invasi destinati a supportare le esigenze agricole locali o l’approvvigionamento potabile di piccole comunità, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse idriche sul territorio.
Tutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti “minori” e incentivare la realizzazione di nuovi bacini a servizio di piccoli comprensori agricoli o per esigenze potabili limitate. È l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale presieduta da Renato Schifani, con cui la Regione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
