Cardiologia focus sulle nuove linee guida | specialisti a confronto a Palermo

A Palermo, il 19 febbraio, si terrà un incontro tra specialisti perché sono entrate in vigore ad agosto 2025 le nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie. Questi aggiornamenti influenzano le pratiche quotidiane dei cardiologi e cambiano il modo in cui si affrontano le malattie delle valvole cardiache. Durante l’evento, i medici discuteranno le novità più significative e le implicazioni per i pazienti.

Sono entrate in vigore le ultime linee guida per il trattamento delle valvulopatie e saranno tra i temi principali che verranno affrontati giovedì 19 febbraio in un incontro al Marina Convention Center Un convegno di valenza nazionale: rappresenta il primo evento residenziale sul Cardiovascular Imaging in Cardiochirurgia della Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (Siecvi). L'appuntamento è previsto alle 9 nel Marina Convention Center; provider e segreteria organizzativa sono a cura di Biba Group. "L'obiettivo - spiega il direttore dell'unità di Cardiologia dell'ospedale Cervello, Vincenzo Polizzi, nonché tra i responsabili scientifici dell'evento - è quello di fornire strumenti principali nel campo della diagnostica avendo l'opportunità di confrontarsi con professionisti di rilievo nazionale.

