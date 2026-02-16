Cardiologia focus sulle nuove linee guida | specialisti a confronto a Palermo
A Palermo, il 19 febbraio, si terrà un incontro tra specialisti perché sono entrate in vigore ad agosto 2025 le nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie. Questi aggiornamenti influenzano le pratiche quotidiane dei cardiologi e cambiano il modo in cui si affrontano le malattie delle valvole cardiache. Durante l’evento, i medici discuteranno le novità più significative e le implicazioni per i pazienti.
Sono entrate in vigore le ultime linee guida per il trattamento delle valvulopatie e saranno tra i temi principali che verranno affrontati giovedì 19 febbraio in un incontro al Marina Convention Center Un convegno di valenza nazionale: rappresenta il primo evento residenziale sul Cardiovascular Imaging in Cardiochirurgia della Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (Siecvi). L'appuntamento è previsto alle 9 nel Marina Convention Center; provider e segreteria organizzativa sono a cura di Biba Group. "L'obiettivo - spiega il direttore dell'unità di Cardiologia dell'ospedale Cervello, Vincenzo Polizzi, nonché tra i responsabili scientifici dell'evento - è quello di fornire strumenti principali nel campo della diagnostica avendo l'opportunità di confrontarsi con professionisti di rilievo nazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oltre 70 specialisti in arrivo da tutta Italia per confrontarsi sulle innovazioni nella cardiologia
Il 22 e 23 gennaio, il Centro residenziale universitario di Bertinoro ospiterà il convegno "Tavi Romagna 2026".
Argomenti discussi: Cuore e salute: a Trento un confronto su prevenzione, cura e riabilitazione; EXPOSANITÀ 2026: riprogettare la sanità attraverso le nuove tecnologie; Prevenzione alle malattie cardiovascolari con la Corsa del cuore; Cardiologie aperte, visite gratuite e un numero verde per parlare con gli esperti.
Cardiologie Aperte 2026: dal 9 al 15 febbraio screening e consulenze gratuite per il cuoreDal 9 al 15 febbraio torna Cardiologie Aperte 2026: consulenze telefoniche, screening gratuiti e focus su prevenzione, colesterolo e cuore ... iodonna.it
