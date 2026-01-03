Venezuela ecco come gli americani hanno agito per catturare Nicolas Maduro

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno intensificato le loro azioni in Venezuela nello sforzo di catturare Nicolás Maduro. Per comprendere meglio le strategie adottate, abbiamo intervistato il Generale di Corpo d’Armata (rit.) Giorgio Battisti, che ci ha fornito un’analisi dettagliata delle operazioni americane in questa fase.

Abbiamo chiesto al Generale di Corpo d'Armata (rit) Giorgio Battisti di spiegarci come gli Usa hanno operato in Venezuela nelle scorse ore. «L'operazione della notte scorsa è stata condotta secondo i classici canoni di una azione "selettiva", anche per non provocare vittime tra la popolazione civile, che ha previsto in sequenza: attacchi aerei (compresi elicotteri d'attacco) ai centri di comunicazione e basi militari per neutralizzare il sistema di comando e controllo venezuelano. Inoltre, la distruzione al suolo della flotta aerea di Caracas, con bombardamenti degli aeroporti, e dei sistemi di difesa aerea; bombardamento di ulteriori obiettivi critici eo di valore ideologico per disorientare le capacità di reazione avversaria (raffinerie petrolifere, imbarcazioni, ecc.

