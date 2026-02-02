Roma il nuovo Centro Pubblico di Fotografia | come tecnologia e luce hanno trasformato gli Archivi Capitolini

Questa mattina a Roma è stato aperto il nuovo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. È il primo spazio del genere, pensato per valorizzare la fotografia come forma d’arte e documentazione. La struttura si trova in un edificio storico, rinnovato grazie a tecnologie moderne e luci innovative. L’obiettivo è offrire ai cittadini un punto di riferimento per scoprire e approfondire il mondo delle immagini, ma anche per conservare e mostrare archivi fotografici importanti. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità e appassionati, curiosi di vedere come tecnologia e

Roma, 30 gennaio 2026 – Roma Capitale ha inaugurato il primo Centro Pubblico di Fotografia ( leggi qui), un polo culturale d’avanguardia situato negli spazi storici degli Archivi Capitolini. L’opera, realizzata dall’ATI IAB Spa SARFO APPALTI E COSTRUZIONI Srl aggiudicataria dell’appalto, è il frutto di una collaborazione sinergica che vede come protagonista Archeologia Industriale 2030 Scarl insieme a To Be Srl e XAL, partner d’eccellenza per la componente tecnologica e illuminotecnica. L’intervento rappresenta un modello di gestione complessa nel settore dei beni culturali: Archeologia Industriale 2030 Scarl ha coordinato magistralmente il recupero architettonico e il restyling strutturale, mentre To Be e il partner strategico XAL hanno firmato la progettazione illuminotecnica e multimediale, integrando soluzioni digitali d’avanguardia nel suggestivo contesto di archeologia industriale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma apre il suo primo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini.

Dentro l’ex mattatoio di Roma, nel padiglione 9D, apre il primo centro pubblico dedicato alla fotografia.

Al Centro Pubblico per la Fotografia all'ex Mattatoio, tre le mostre visitabili fino al 29/6 : "Irving Penn Photographs 1939-2007", "Silvia Camporesi. C'è un tempo e un luogo", "Corpi reali, corpi immaginati". Info ow.ly/a9og50Y5Zmj x.com