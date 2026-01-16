Gli AAA sono a rischio per Josef Fares? In realtà gli AA non li vuole finanziare nessuno secondo un ex Ubisoft

Recenti dichiarazioni di un ex Ubisoft suggeriscono che gli AAA potrebbero essere a rischio, con nessuno disposto a finanziare i titoli di grande budget. Nel frattempo, il successo di giochi di medio budget come Clair Obscur: Expedition 33 e ARC Raiders ha alimentato il dibattito sul futuro dell’industria videoludica e sulla sostenibilità dei progetti AAA.

Negli ultimi mesi, il successo di titoli a medio budget come Clair Obscur: Expedition 33, Rematch, Split Fiction e ARC Raiders ha riacceso il dibattito sul futuro dei videogiochi AAA. A sollevare il tema è stato Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios, che ha espresso il timore di vedere gli investitori spostare l’attenzione quasi esclusivamente sui giochi AA, ritenuti più sicuri e redditizi rispetto alle produzioni colossali. Una lettura che, però, viene fortemente ridimensionata da una voce esperta dell’industria. Fares ha chiarito di non essere affatto ostile ai grandi blockbuster, anzi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

