Gli ultras in giro per l’Europa non li vuole più nessuno | per la Faz oggi tutti imitano il Napoli

Gli ultras, in giro per l’Europa, non li vuole più nessuno. Una tendenza che secondo la Faz “è iniziata a Napoli” – con il divieto di trasferta per i tifosi dei Rangers e poi dell’Eintracht – e che “sta prendendo piede anche a Belgrado, Parigi e Deventer: prefetti e capi della polizia stanno mettendo fine alla libertà di movimento nelle competizioni europee. E come stanno reagendo la Uefa e i club?”, si chiede il giornale tedesco. “I tifosi di calcio in trasferta si trovano ad affrontare restrizioni sempre più frequenti e talvolta severe nelle partite in trasferta delle competizioni europee”. La Faz snocciola vari esempi: dai i tifosi dello Stoccarda a Belgrado, ai tifosi del Bayern Monaco a Parigi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Curva Maratona (Torino) in azione durante la partita contro l'Atalanta

