Gli atleti iraniani che giocano all’estero sono spesso considerati simboli di un più ampio movimento di protesta contro il regime in patria. Tra loro, Mehdi Taremi, attaccante dell’Olimpiakos e passato per Porto e Inter, si distingue come voce di solidarietà e sostegno. La sua presenza in Europa assume un significato particolare, diventando un punto di riferimento per chi cerca di portare l’attenzione sulle questioni sociali e politiche che coinvolgono l’Iran.

Gli iraniani che si trovano all’estero hanno un solo compito oggi. Quello di amplificare la protesta in Patria contro il regime iraniano e Mehdi Taremi, attaccante dell’ Olimpiakos passato per Porto e Inter, non si sottrae. Otto gol stagionali in Super League greca, vittoria 2-0 in casa dell’ Amtromitos e primo posto in Super League greca. Lo scrive I l Guardian “Ci sono problemi tra la gente e il governo – ha detto Taremi – La gente è sempre con noi, ed è per questo che noi siamo con loro. Non ho potuto festeggiare in solidarietà con il popolo iraniano. So che i tifosi dell’Olympiakos vorrebbero vedermi felice, ma non festeggio i gol, in solidarietà con ciò che sta attraversando il popolo iraniano”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Taremi e gli altri, i calciatori iraniani all’estero testimonial delle rivolte in patria

Leggi anche: Inacio, Reggiani e gli altri: ecco perché i giovani italiani fuggono all'estero

Leggi anche: Lucca e gli altri: i cinque calciatori che potranno consentire il mercato del Napoli a gennaio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dall'Iran: Taremi di nuovo al Porto, intermediari al lavoro. Ma dal Portogallo smentiscono - L'attaccante iraniano di 33 anni, prenotato dai nerazzurri con sei mesi d'anticipo come colpo a costo zero ... tuttomercatoweb.com

Taremi, c’è via libera dell’Inter: ecco cosa sta succedendo - L’iraniano non si sta allenando ad Appiano e sabato non inizierà il ritiro coi suoi compagni in nerazzurro. calciomercato.it

Taremi dopo Correa: Botafogo e Ancelotti in soccorso dell'Inter, "C'è fiducia" - Un altro giocatore dell'Inter starebbe per prendere la via del Brasile: dopo l'approdo di Correa al Botafogo, secondo ESPN anche Mehdi Taremi dovrebbe passare nelle fila del club verdeoro allenato da ... tuttosport.com

Da giovedì sera, in Iran la popolazione sta protestando contro il regime degli ayatollah, e di nuovo i più noti calciatori del paese stanno prendendo pubblicamente la parola a sostegno dei manifestanti, come già fatto nell'autunno del 2022, dopo l'assassinio di facebook